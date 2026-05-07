Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris Belediyesi tarafından alınan bir tesis kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir yüzme havuzunun tadilat gerekçesiyle kullanıma kapatılması üzerine Bakan Bak, sosyal medya hesabı üzerinden duruma müdahil oldu.

BAKANLIKTAN 732 HAVUZ VURGUSU

Bakan Bak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumu 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi' ifadesiyle değerlendirdi. Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 732 yüzme havuzu bulunduğunu belirten Bak, bu tesislerin tamamında su bulunduğunu ve vatandaşlara kesintisiz hizmet verildiğini bildirdi.

ALANYA GİBİ SPOR KENTLERİ İÇİN ÖNEMİ

Marmaris'te yaşanan bu tesis sorunu, Alanya gibi genç nüfusun ve spor faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Bakan Bak, gençlere yönelik mesajında sorunun çözüleceğine dair güvence vererek, 'Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz' ifadelerini kullandı. Ülke genelindeki spor altyapısının kesintisiz işlemesi, turizm ve spor merkezlerinin ortak gündemi olmaya devam ediyor.