Apple, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede dijital hizmetlerinin fiyatlandırma politikasını güncellediğini duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle popüler müzik platformu Apple Music ve bulut depolama servisi iCloud+ ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı.

YENİ APPLE MUSIC FİYATLARI NELER?

Yapılan düzenleme sonrası müzik dinleme platformunun abonelik seçenekleri yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. En uygun fiyatlı seçenek olan öğrenci paketi aylık 32,99 TL seviyesinden 49,99 TL'ye yükseldi. Standart bireysel abonelik bedeli 59,99 TL'den 89,99 TL'ye çıkarken, 6 kişinin ortak kullanabildiği aile paketi ise 99,99 TL'den 149,99 TL'ye ulaştı.

ICLOUD DEPOLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Kullanıcıların veri yedekleme ihtiyacını karşılayan iCloud+ servislerindeki tüm ücretli paketler de fiyat artışından etkilendi. Başlangıç seviyesi olan 50 GB kapasiteli alanın aylık ücreti 39,99 TL'den 49,99 TL'ye, 200 GB'lık paket ise 129,99 TL'den 169,99 TL'ye çıkarıldı. Daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyanlar için sunulan 2 TB'lık seçenek 399,99 TL'den 549,99 TL'ye yükseltildi. Profesyonel kullanıcılara hitap eden üst segment paketlerde ise 6 TB'lık alan 1.699 TL, en üst seviye 12 TB'lık devasa depolama alanı ise 3.399 TL olarak belirlendi.

ABONELER EK ÜCRETTEN NASIL KORUNABİLİR?

Yeni fiyatlandırma politikası, mevcut abonelerin bir sonraki fatura kesim tarihinden itibaren devreye girecek. Beklenmedik ücretlendirmelerle karşılaşmak istemeyen kullanıcıların, cihazlarındaki abonelikler menüsü üzerinden yenileme tarihlerini kontrol etmeleri ve ihtiyaç duymadıkları aktif depolama veya müzik paketlerini fatura kesim döneminden önce iptal etmeleri öneriliyor.