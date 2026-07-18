Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle ilk resmi temasını pazartesi günü gerçekleştirecek.

Transfer operasyonunu Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü aktarıldı. Pazartesi günü yapılması planlanan toplantıda Adalı'nın, Salah'ın avukatı ve menajeriyle bir araya gelerek sözleşme detaylarını değerlendirmesi bekleniyor. Bu kritik görüşmede kulübün izleyeceği yol haritası netlik kazanacak.

MENAJERİN AÇIKLAMALARI NEYE İŞARET EDİYOR?

Mısırlı yıldızın menajeri, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada oyuncusunun geleceğine dair sürecin hızlanacağını ifade etmişti. Menajer, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz. Ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz." sözleriyle transfer görüşmelerine açık olduklarını doğrulamıştı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NE KADAR?

Yıldız futbolcunun transferi için talep edilen bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğu öne sürüldü. Uluslararası transfer pazarında, kariyerinin ileri aşamasındaki tecrübeli oyuncuların yüksek bonservis bedelleri yerine, projeye dayalı makul anlaşmalarla el değiştirmesi yaygın bir durum olarak biliniyor. Beşiktaş yönetiminin de görüşmelerde bu mali şartları kendi lehine çevirmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı camia, pazartesi günü gerçekleştirilecek zirveden çıkacak kararı beklerken, transfer sürecinde önümüzdeki hafta yeni gelişmelerin yaşanması öngörülüyor.