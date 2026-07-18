Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde ikamet eden Alman uyruklu Arthur Strudel, evinde ölü bulundu. Rus uyruklu sevgilisi Elena L. tarafından hareketsiz halde bulunan Strudel'in ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçerken, olayın ardından Almanya'da yaşanan adli gelişmeler dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın aktardığı bilgilere göre, yaklaşık altı ay önce satın aldığı iki katlı evde Elena L. (40) ile yaşayan Strudel, son günlerde evde yalnızdı. 3 Temmuz'da ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da Antalya'ya döndüğünde kapıyı açan olmadı. Komşu bahçeden eve giren kadın, iş insanını cansız halde bularak yetkililere haber verdi. Sağlık ekipleri ölümü doğrularken, cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ŞİRKET YETKİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİ?

Arthur Strudel'in, Almanya'da 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve 1.3 milyar euro yıllık gelir açıklayan dev bir döküm şirketinin kurucu ailesinden geldiği belirlendi. 2004 yılında aile firmasından ayrılarak Aschersleben kentinin Winning bölgesinde 3 bin 200 hektarlık kendi tarım şirketini kuran Strudel, son dönemde kritik kararlar aldı. 2024 yılında eşinden boşanan iş insanı, şirket imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devretti. 2025 yılında ise oğlu Philipp S.'de bulunan vekaleti iptal etti.

ALMANYA'DAKİ MALİKANEDE NELER BULUNDU?

İş insanının ölümünün hemen ardından, 9 Temmuz tarihinde Alman polisi aile haklarını koruma gerekçesiyle Strudel'in Almanya'daki malikanesine operasyon düzenledi. Manastırın da yer aldığı dev arazideki ahırlarda ve toprağa gömülü halde yüzlerce makineli tüfek ile mühimmat ele geçirildi. Uluslararası boyuta taşınan bu şüpheli ölüm vakasında, peş peşe gelen vekalet iptalleri ve silah yakalanması, yabancı uyruklu kişilerin miras ve adli süreçlerinin ne kadar karmaşık bir hal alabileceğini gösteriyor.

Babalarının herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten iki çocuğu, cinayet şüphesi üzerinde durduklarını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölümün ardındaki belirsizlikler Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuyla netleşecek.