Çarşamba akşamı Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan alevler, rüzgarın da şiddetiyle yayılarak Kazıklı Koy mevkiindeki yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın sonucunda yaklaşık bin kişi tahliye edilirken, bölgedeki birçok yapıda maddi hasar oluştu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, ünlü isimlerin de konutlarının yer aldığı lüks site alevlerin hedefi oldu. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen rüzgarın yönlendirdiği yangın, yaşam alanlarını doğrudan tehdit etti. Güvenlik amacıyla bölgede bulunan vatandaşlar ve tatilciler hızla uzaklaştırıldı.

HANGİ ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ ZARAR GÖRDÜ?

Edinilen bilgilere göre, yangının sıçradığı lüks sitede sanat ve spor dünyasından tanınmış kişilerin konutları bulunuyor. Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Yasemin Ergene ile Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın evlerinin de bulunduğu alandaki bazı yapılar yangından olumsuz etkilendi. Tahliye işlemleri sırasında site sakinlerinin bir kısmının helikopterler yardımıyla güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı.

BÖLGEDEKİ YANGINLAR NEDEN HIZLA BÜYÜYOR?

Muğla kıyılarında özellikle yaz aylarında etkili olan şiddetli rüzgarlar, ormanlık alanlarda başlayan en ufak kıvılcımın bile dakikalar içinde koylardaki yerleşim yerlerine inmesine zemin hazırlıyor. Kazıklı Koy gibi bitki örtüsüyle iç içe geçmiş lüks konut projeleri, bu tür doğal afetlerde rüzgar koridorlarının ortasında kalarak yüksek risk taşıyor.

Gece boyunca devam eden zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yetkililerin bildirdiğine göre, bölgede soğutma çalışmaları sürerken meydana gelen maddi hasarın boyutlarını belirlemek için tespit işlemleri devam ediyor.