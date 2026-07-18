Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, çocukluk yıllarında rol aldığı 'Bez Bebek' dizisindeki Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, sinema kariyerinde yeni bir projeye adım attı. Genç oyuncu, çekimlerine yeni başlanan korku türündeki 'Üç Harfliler: Mühür' filmi için set çalışmalarına katıldı.

Yakın zamanda bir dijital platformda yayınlanan 'Jasmine' adlı dizideki sahneleriyle magazin gündeminde yer edinen Keskinci, bu kez bambaşka bir karakter profili çiziyor. Korku filmi projesinde başrolü üstlenen oyuncu, senaryo gereği tesettürlü bir karaktere hayat veriyor.

SETTEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Keskinci, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Set ortamında çekilen tesettürlü fotoğrafına esprili bir not düşen oyuncu, "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım, canınız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, oyuncunun takipçilerinden kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

ÇOCUK OYUNCULARIN KARİYER DÖNÜŞÜMÜ

Televizyon ekranlarında çocuk yaşta tanınan isimlerin, ilerleyen yıllarda farklı türdeki yapımlarla izleyici karşısına çıkması sektörde sıkça karşılaşılan bir durum olarak değerlendiriliyor. Asena Keskinci'nin dijital dizilerdeki dramatik rollerinden sonra sinemada korku türüne geçiş yapması, oyunculuk yelpazesini genişletme adımı olarak öne çıkıyor.