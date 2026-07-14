Deutsche Bank Research Institute tarafından hazırlanan küresel yaşam maliyetleri araştırmasına göre, akıllı telefon pazarında dünyanın en yüksek fiyatlı ülkesi Türkiye oldu. "Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak" adlı raporun onuncu sayısında, Türkiye'nin teknoloji ürünlerindeki fiyatlama düzeyi uluslararası ölçekte değerlendirildi.

Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzası taşıyan araştırma kapsamında 69 farklı şehirdeki gelir seviyeleri, barınma giderleri ve temel tüketim kalemleri incelendi. İlgili raporda yer alan 41 ekonomi arasında yapılan akıllı telefon fiyat karşılaştırması, Türkiye pazarındaki maliyetlerin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR ABD'Yİ NASIL İKİYE KATLADI?

Raporda paylaşılan verilere göre, Türkiye pazarında tüketiciye sunulan bir iPhone modelinin etiket fiyatı, cihazın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış bedelinin yaklaşık 2,2 katına denk geliyor. Aynı incelemede, söz konusu telefonun ABD pazarından daha düşük fiyatla satılabildiği yegane ülkelerin Güney Kore ve Japonya olduğu aktarıldı.

FİYAT UÇURUMUNUN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Küresel piyasalarla Türkiye arasındaki bu yüksek makasın arka planında, ithal pazarındaki vergilendirme yapısı ile kur dinamikleri yer alıyor. Cihazların gümrük giriş bedeli üzerine eklenen TRT bandrolü, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi yasal kesintiler, nihai satış fiyatının uluslararası ortalamadan belirgin şekilde ayrışmasına neden oluyor.