Akıllı telefon sektörünün tanınmış markalarından OnePlus, ana şirketi Oppo'nun küresel yeniden yapılanma planı doğrultusunda ABD ve Avrupa pazarlarındaki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in sektörel kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin batı pazarlarından çekilme sürecinin ardından 2027 yılına kadar Hindistan ve diğer uluslararası pazarlardan da çıkması planlanıyor. Aynı strateji kapsamında Oppo'nun diğer alt markası Realme'nin de Çin pazarındaki operasyonlarını tamamen durduracağı aktarıldı.

PAZAR PAYI VE REKABET GÜCÜ NEDEN DÜŞTÜ?

Bir dönem yüksek donanımı uygun fiyatla sunarak sadık bir kullanıcı kitlesi edinen OnePlus, son yıllarda batı ülkelerindeki rekabet avantajını kaybetti. Omdia verilerine göre, küresel pazarda Samsung yüzde 22, Apple ise yüzde 20 pazar payı ile lider konumda bulunuyor. ABD pazarında ise OnePlus'ın, Motorola ve Google gibi üreticilerin gerisinde kalarak niş bir markaya dönüştüğü görülüyor.

MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİCİLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Counterpoint Research analizlerine göre, bellek çipi ve yarı iletken bileşenlerdeki maliyet artışları, kâr marjı görece düşük olan şirketleri zorluyor. Apple ve Samsung gibi premium segment liderleri bu artışları tolere edebilirken, Oppo gibi üreticiler artan maliyetleri sübvanse etmekte güçlük çekiyor.

IDC verilerinin yansıttığı tabloya göre, Oppo'nun ana merkezi Çin'de de pazar koşulları giderek zorlaşıyor. Ülkedeki akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 4,3 düşüşle 66 milyon adede gerilerken, bu daralan pazarda büyüme kaydedebilen markalar yalnızca Huawei ile Apple oldu.

Markanın son amiral gemisi OnePlus 15'in küresel lansmanı yapılmasına rağmen ABD'deki FCC sertifikasyon sürecine takılması, satışların gecikmesine yol açmıştı. Yaşanan bu bürokratik engellerin ve lojistik sorunların, şirketin batı pazarlarından çıkış sürecini doğrudan hızlandırdığı ifade ediliyor.