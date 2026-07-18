Antalya'nın Kaş ilçesinde, belediye işçilerinin maaşlarından kesilen sendika aidatlarının 2019 yılından bu yana ilgili kuruma aktarılmadığı iddiaları üzerine yeni bir kriz patlak verdi. Yaklaşan toplu iş sözleşmesi öncesinde, birikmiş borçlar ve yasal faizler kurum içindeki yetki dengelerini değiştirdi.

Önceki yönetim döneminde çalışanların büyük bölümü Hizmet-İş Sendikası üyesi olarak görev yapıyordu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye yönetiminin el değiştirmesiyle birlikte, işçilerin önemli bir kısmı Belediye-İş Sendikası'na geçiş yaptı. Ancak geçmiş dönemden devreden aidat borçlarının bu geçiş sürecini doğrudan etkilediği ifade edildi.

AİDAT BORCU VE FAİZ SİLİNME İDDİASI

İddialara göre, belediyenin işçi maaşlarından kestiği ancak ilgili sendikaya ödemediği tutarlar yıllar içinde ciddi bir yasal faiz yükü oluşturdu. Hizmet-İş Sendikası'nın, biriken yasal faizleri silme karşılığında işçilerin yeniden kendi bünyesine geçmesini talep ettiği ileri sürüldü. Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ali Kuş'un yaptığı açıklamaya göre, kurumda çalışan yaklaşık 250 işçinin yarısından fazlası bu gelişmelerin gölgesinde tekrar eski sendikalarına dönüş yaptı.

TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi masasına oturabilmek için ilgili sendikanın çalışanların salt çoğunluğunu üye yapması zorunlu bulunuyor. Kaş Belediyesi'nde mevcut sözleşmenin bitimine yaklaşık bir ay kala yaşanan bu üye hareketliliği, kurumda işçi haklarını hangi sendikanın temsil edeceğini belirleyecek temel faktör olarak öne çıkıyor.

Sürecin mevcut haliyle tamamlanması durumunda, Antalya genelinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki bir belediyede Hizmet-İş Sendikası toplu sözleşme görüşmeleri için masaya oturmuş olacak. Kurumdaki kesin yetki dağılımının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.