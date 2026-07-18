Denizli'de yaşayan ve 3 Mayıs 2025'te lösemi tanısı alan 55 yaşındaki Fatma Çümen, şifayı Antalya'da buldu. İHA'nın aktardığına göre, kemoterapi tedavisi yanıt vermeyince TÜRKÖK üzerinden yapılan taramada hastanın 34 yaşındaki oğlu Sezer Çümen'in yüzde 100 uyumlu donör olduğu ortaya çıktı.

Hastalık sürecinde 1.5 aylık kemoterapinin ardından Antalya'daki Memorial Medstar Hastanesi'ne başvuran aileye kemik iliği nakli kararı verildi. İlk etapta hastanın kardeşleri incelendi. Bir kardeşin dokusu uyumlu bulunsa da mevcut sağlık sorunları sebebiyle bağışçı olması tıbben onaylanmadı.

TÜRKÖK SİSTEMİNDE NASIL BULUNDU?

Tıbbi prosedürler gereği, tam uyum genellikle kardeşler arasında arandığı için başlangıçta oğul Sezer Çümen'in değerlerine bakılmadı. Bunun üzerine Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) havuzundaki 1.2 milyon kayıtlı bağışçı tarandı. Tarama sonucunda sistemde yüzde 100 uyumlu bir donör tespit edilerek yetkililer tarafından ilgili kişiyle iletişime geçildi.

BİR TÜP KAN NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Merkezin ulaştığı donörün, 6 yıl önce kök hücre bağışçısı olmak için kan veren Sezer Çümen olduğu anlaşıldı. Kök hücre eşleşmelerinde ebeveyn-çocuk arası tam uyum nadir görülen bir istatistiksel durum olduğundan, genç adam arandığında iliğini vereceği kişinin kendi annesi olduğunu başlangıçta bilmiyordu. İkinci görüşmede gerçeği öğrenen Çümen, nakil sürecine hemen dahil oldu.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından anne Fatma Çümen'in iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Süreci yürüten Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, "Sezer bu kanı vermeseydi belki de hiç örnek bulamayacaktık" diyerek kök hücre bağışının hayat kurtarıcı etkisini vurguladı. Antalya'da başarıyla sonuçlanan bu tedavi süreci, bölgesel sağlık merkezlerinin kritik vakalardaki önemini bir kez daha ortaya koydu.