Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için hazırlanan yeni eğitim-öğretim yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, fazladan seçmeli ders aldığı için başarısız olan ve diplomasını alamayan öğrencilerin mağduriyeti gideriliyor.

Mevcut verilere göre 873 bin 513 aktif öğrencinin bulunduğu sistemde, mezuniyet aşamasındaki en büyük engellerden biri aşılmış oldu. Eski uygulamada zorunlu seçmeli kredisini dolduran bir öğrenci, fazladan aldığı tek bir dersten 'FF' ile kalsa dahi sistemden mezun olamıyordu. Yeni karar, bu katı kurala esneklik getirerek diploma alım sürecini kolaylaştırıyor.

YENİ SİSTEMDE 'SB' NOTU NASIL İŞLEYECEK?

Yönetmelikteki en belirgin yenilik, not çizelgesine dahil edilen 'SB' (Seçmeli Bırakıldı) ibaresi oldu. İhtiyacı olan krediyi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, fazladan seçip başarısız oldukları dersler artık 'FF' yerine 'SB' olarak sisteme kaydedilecek. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu harf notu öğrencinin mezuniyet için gereken toplam AKTS kredisi hesaplamasına katılmayacak.

Böylece fazladan alınan ve geçilemeyen dersler, öğrencinin genel not ortalamasını (GNO) düşürmeyecek. Sistem, mezuniyet için zorunlu olan kredi barajı aşıldığında geriye kalan başarısız seçmeli dersleri otomatik olarak devre dışı bırakacak. Bu durum, özellikle not yükseltmek amacıyla fazladan ders seçen ancak sınavda başarısız olan öğrencilerin dönem uzatmasının önüne geçecek.

DİKEY GEÇİŞ YAPANLAR İÇİN HANGİ HAKLAR GETİRİLDİ?

Lisans tamamlama ve dikey geçiş sınavı (DGS) ile kayıt yaptıranları kapsayan maddeler de güncellendi. Yeni yönetmeliğe göre, bu yolla gelen öğrenciler lisans programının ilk dört yarıyılındaki tüm derslerden muaf sayılacak. Ayrıca, ön lisans eğitimindeki not ortalamaları doğrudan yeni not durum belgesine yansıtılacak.

Öğrencinin lisans mezuniyetindeki nihai ortalaması hesaplanırken, hem ön lisans başarısı hem de lisansta aldığı derslerin notları ortak değerlendirilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülecek olan tüm bu değişiklikler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte resmen uygulanmaya konulacak.