Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından organize edilen "KOBİ'ler İçin Destek ve Dönüşüm" bilgilendirme toplantısı, KOSGEB üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki işletmelerin kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı.

KOSGEB

Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve KOSGEB

Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış'ın da yer aldığı etkinlikte, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın genişletilen kapsamı paylaşıldı. İş dünyası temsilcilerine hitap eden yetkililer, istihdamın korunması ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik güncel finansman modellerini aktardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Toplantının açılışında konuşan ATSO

Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, değişen küresel rekabet koşullarında dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu bildirdi. Yaklaşık 60 bin üyeye sahip olan odanın, Antalya'nın turizm, tarım ve sanayi potansiyelini ileriye taşımak için çalıştığını belirten Pakalın, KOBİ'lerin yerel kalkınmadaki lokomotif rolüne dikkat çekti.

BÖLGE İŞLETMELERİ DESTEKLERDEN NASIL YARARLANACAK?

Turizm ve tarım odaklı yoğun bir ekonomiye sahip olan Antalya ve Alanya gibi ilçelerdeki işletmelerin, kapasite artırımı ve dijitalleşme teşviklerini yakından takip ettiği biliniyor. İşletmelerin bu fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ATSO bünyesinde faaliyet gösteren Proje Geliştirme ve Devlet Destekleri Ofisi'nin çalışmaları da katılımcılara tanıtıldı. Bu ofis aracılığıyla, bölgedeki firmaların kurumsallaşma, markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde devlet hibelerine ulaşmalarına rehberlik edileceği açıklandı.

KOSGEB

Başkanı İbrahimcioğlu'nun sunumuyla detaylandırılan yeni destek programlarının, yerel ekonominin büyüme hedeflerine doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.