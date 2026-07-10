Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle girdiği diyet sürecinde bir yıl içinde 22 kilo verdiğini duyurdu. Ünlü isim, tedaviye başlamadan önce ciddi metabolik rahatsızlıklar yaşadığını ifade etti.

Sosyal medyadaki paylaşımına göre, bir yıl önce yüksek şeker, kolesterol ve aşırı kilo şikayetleriyle doktoru Halil Bey'e başvuran Müftüoğlu, süreci uzman gözetiminde yürüttü. Şarkıcı, 85 kilodan 63 kiloya düşerek sağlığına yeniden kavuştuğunu aktardı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Tedavi öncesindeki durumunu bir sağlık harabesi olarak nitelendiren sanatçı, kan değerlerindeki bozulmalara dikkat çekti. Şeker ve kolesterol seviyelerinin en üst noktada olduğunu belirten Müftüoğlu, tıbbi destek sayesinde normal değerlere döndüğünü belirterek doktoruna minnettarlığını dile getirdi. Paylaşım, takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

UZMAN KONTROLÜNDE KİLO VERMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Metabolik sendrom olarak bilinen yüksek şeker, kolesterol ve obezite üçlüsü, tek başına şok diyetlerle çözülemeyen karmaşık bir sağlık tablosu oluşturuyor. Tıp dünyası, tıpkı Emel Müftüoğlu'nun sürecinde olduğu gibi, kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin zayıflama yolculuğunu mutlaka bir hekim kontrolünde yürütmesi gerektiğini vurguluyor. Bilinçsiz yapılan diyetler, kan değerlerinde ani dalgalanmalara yol açarak kalıcı hasarlara zemin hazırlayabiliyor.