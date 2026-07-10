Yanağında beliren birkaç milimetrelik soluk kırmızı izi başlangıçta önemsemeyen bir doktorun yaşadıkları, cilt kanseri belirtilerine dair yaygın yanılgıları yeniden gündeme getirdi. Uzmanların aktardığına göre, zamanla büyüyen ve kanayan bu lekenin skuamöz hücreli karsinom çıkması, hastalığın her zaman koyu renkli benler şeklinde belirti vermediğini gösteriyor.

Hastalığın genellikle renk, şekil ve boyut değiştiren koyu renkli benlerle ilişkilendirilmesi, diğer kritik belirtilerin gözden kaçmasına yol açabiliyor. Özellikle açık tenli kişilerde ortaya çıkan kırmızı izler, pullu alanlar veya iyileşmeyen küçük yaralar da kanser hücresi taşıyabiliyor. Dermatologlar, birkaç hafta içinde geçmeyen, kabuk bağlayıp yeniden açılan yaraların mutlaka klinik ortamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

GÖZDEN KAÇAN BELİRTİLER NELER?

Melanom, cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bazı melanom türleri çok az pigment taşıdığı için kahverengi veya siyah yerine pembe, kırmızı ya da ten rengine yakın tonlarda ortaya çıkabiliyor. Bu durum, tehlikeli kitlelerin sivilce, yara izi veya basit bir cilt kuruluğu sanılarak tedavinin gecikmesine neden oluyor.

Hastalığın yalnızca güneş gören bölgelerde ve açık tenli kişilerde görüldüğü düşüncesi de tıbbi verilerle örtüşmüyor. Koyu tenli bireylerde de risk bulunurken, lezyonlar ayak tabanı, avuç içi veya tırnak altı gibi beklenmedik bölgelerde gelişebiliyor. Ünlü müzisyen Bob Marley'in ölümüne neden olan melanomun da ayak tırnağı altında koyu bir iz olarak başladığı ve başlangıçta spor yaralanması sanıldığı biliniyor.

CİLT KONTROLLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ultraviyole ışınlarının kanser gelişimindeki doğrudan etkisi nedeniyle, korunma tedbirleri hayati önem taşıyor. Tıp uzmanları, günlük olarak en az 30 koruma faktörlü (SPF 30) güneş kremi kullanılmasını, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmasını ve solaryumdan kesinlikle uzak durulmasını öneriyor.

Bireysel kontroller sırasında sadece yüz, kol ve omuzlar değil; saç derisi, kulak arkası, ayak tabanı ve tırnak altları da düzenli olarak incelenmelidir. Vücutta birkaç haftadan uzun süren, şekil değiştiren veya kanayan herhangi bir leke fark edildiğinde erken teşhis için vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor.