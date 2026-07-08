Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvurduğu sürücü kurslarında artan maliyetler sonrası yeni bir dijital ödeme sistemi hayata geçirildi. Geçmişte bin lira seviyelerinde olan kurs ücretlerinin günümüzde 45 bin liraya dayanması üzerine, ödeme güçlüğü çeken adaylara 6 aya kadar taksit imkanı sunan anında kredi uygulaması başlatıldı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, nakit sıkıntısı çeken veya kredi kartı limiti yetersiz olan sürücü adayları için lisanslı bir finans kuruluşuyla özel bir entegrasyon sağlandı. Online ödeme altyapısı Bakiyem tarafından geliştirilen sistem sayesinde, adaylar kursa kayıt oldukları anda doğrudan dijital kredi başvurusunda bulunabiliyor. Bu yenilikle birlikte, ülke genelinde yıllık 45 milyar lirayı bulan ehliyet ekonomisinde tahsilat süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor.

KİMLİK NUMARASI İLE BİR DAKİKADA ONAY

Yeni dijital altyapı, başvuru sürecini tamamen şubeye gitmeden çözülebilir hale getiriyor. Kursiyer veya velisinin T.C. kimlik numarası ile sisteme girilen talepler, arka planda çalışan finansal algoritmalarla hızla analiz ediliyor. Sadece bir dakika içinde tamamlanan onay sürecinin ardından, belirlenen kurs ücreti anında 6 aylık taksit planına dönüştürülüyor.

KURSLAR ÖDEMEYİ PEŞİN ALACAK

Bakiyem CEO’su Umut Yalçın'ın paylaştığı verilere göre, temmuz ayında devreye alınan bu finansal çözüm Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 3 bin 600 sürücü kursunun tamamında kullanılabilecek. Uygulama kapsamında sürücü adayları ödemelerini aydan aya taksitle yaparken, kurs işletmeleri verdikleri hizmetin bedelini aynı gün içinde peşin olarak tahsil ederek nakit akışlarını güvence altına alacak.