Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılına ilişkin küresel mali verileri yayımladı. Kurum tarafından paylaşılan güncel raporda, dünya ekonomisine yön veren ülkelerin son durumları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Küresel ekonomideki güç dengelerini gösteren listede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in liderlikleri devam ediyor.

IMF'nin aktardığına göre, sıralama oluşturulurken ülkelerin yerel fiyatları ve yaşam maliyetlerini dengeleyen Nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verileri temel alındı. Açıklanan rakamlara göre ABD, 32,4 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile dünyanın en büyük ekonomisi unvanını sürdürüyor. ABD'yi 20,9 trilyon dolarlık hacmiyle Çin takip ederken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya 5,5 trilyon dolar ile küresel listede üçüncü sırada yer buldu. Türkiye'nin 20 büyük ekonomi arasındaki konumu da raporun öne çıkan değerlendirmeleri arasında bulunuyor.

GSYİH VE SGP KRİTERLERİ NEYİ İFADE EDİYOR?

Listede temel alınan Nominal GSYİH, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin cari fiyatlar üzerinden toplam dolar değerini ölçüyor. Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) ise ülkeler arası döviz kuru ve yerel fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak daha adil bir karşılaştırma imkanı tanıyor. Ekonomistler, bu iki kriterin birlikte değerlendirilmesinin ülkelerin küresel pazardaki gerçek refah seviyesini anlamak için temel bir gösterge olduğunu belirtiyor.