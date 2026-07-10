Japonya'daki Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyinde yer alan Higashi-Aogashima kalderasında devasa bir altın rezervi tespit etti. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, su altındaki aktif volkanik kraterde bulunan bacalar rekor seviyede altın üretiyor.

Robotik kollarla okyanus tabanından toplanan kayaç örnekleri, ileri teknoloji analiz yöntemleriyle incelendi. İncelemeler sonucunda, standart mikroskoplarla dahi görülemeyen "görünmez altın" birikintilerinin varlığı kanıtlandı.

"YALANCI ALTIN" İÇİNDE GİZLENEN YAPI

Araştırma ekibi, nano parçacıklar halindeki gerçek altının, parlak sarı rengi sebebiyle halk arasında "yalancı altın" olarak bilinen pirit mineralinin içine gömülü olduğunu belirledi. Altın atomlarının piritin kimyasal yapısına entegre olduğu ve mineralin içine hapsolduğu anlaşıldı. Uzmanların aktardığına göre, bu su altı kraterindeki piritler mevcut durumda dünyadaki en yüksek altın konsantrasyonunu barındırıyor.

DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ NEDEN TARTIŞILIYOR?

Kalderanın diğer hidrotermal alanlara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunması, bölgeyi ticari madencilik şirketleri için cazip bir hedef haline getiriyor. Ancak bu durum, hassas deniz ekosisteminin göreceği olası zararlara yönelik küresel endişeleri artırdı. Bilim insanları, aktif volkanik bacaların çevresinde mercanlar ve çeşitli balık türleri dâhil olmak üzere özgün bir yaşam alanı bulunduğunu belirterek ticari üretime karşı uyarıda bulunuyor.

Dünya genelinde henüz aktif bir derin deniz altın madeni bulunmuyor. Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında planlanan benzer bir deniz altı maden projesi, çevresel protestolar ve işletmeci şirketin yaşadığı finansal krizler nedeniyle iptal edilmişti.