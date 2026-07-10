2026

Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken Norveç Milli Takımı'nın 25 yaşındaki yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın fiziksel gelişim sırları paylaşıldı. Sözcü Gazetesi'nin The Sun'a dayandırdığı habere göre, turnuvada 7 gol atarak takımının başarısında öne çıkan Manchester City santrforu, standartların dışında bir beslenme ve dinlenme programı uyguluyor.

GÜNDE 6 BİN KALORİ VE ÖZEL MENÜ

Başarılı sporcunun günlük beslenme planı altı öğünden ve toplam 6 bin kaloriden oluşuyor. Menüsünde tavuk, biftek, balık ve yumurtanın yanı sıra makarna, çeşitli sebzeler, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor. Yüksek kalori alımını ağır antrenmanlarla dengeleyen Haaland, her gün 300 şınav ve 1.000 karın egzersizi yaparak fiziksel gücünü koruyor.

AĞIZ BANTLAMA YÖNTEMİ NE İŞE YARIYOR?

Uykuyu dünyadaki en önemli unsur olarak nitelendiren golcü oyuncu, uyku kalitesini artırmak için özel teknikler kullanıyor. Uykuya dalmadan önce mavi ışık engelleyici gözlük takan Haaland, gece boyunca sadece burnundan nefes alabilmek için dudaklarını bantlıyor. Spor bilimlerinde sıklıkla vurgulandığı üzere, uyku esnasında burun solunumu yapmak nitrik oksit üretimini artırarak vücuda daha fazla oksijen girmesini sağlıyor ve sporcuların hücresel toparlanma sürecini hızlandırıyor.

HÜCRE YENİLEME VE TOPARLANMA

Yoğun maç ve antrenman temposunun vücudunda yarattığı stresi yönetmek için farklı yöntemlere de başvuran Norveçli santrfor, günlük rutinine buz banyosu ve sauna seanslarını dahil ediyor. Bu uygulamaların kas yorgunluğunu azalttığı ve hücre yenilenmesini sürekli kıldığı aktarıldı.