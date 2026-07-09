Kepez Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için ücretsiz YKS Hazırlık Yaz Dönemi Kursu başvuru sürecini başlattı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezunlarına akademik destek sunulacak.

Belediyenin duyurusuna göre, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen adaylar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde sınav müfredatına uygun eğitim alacak. Bu program sayesinde öğrencilerin eksik konularını erkenden tespit etmesi ve planlı ders çalışma disiplini kazanması hedefleniyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, eğitime yapılan yatırımın doğrudan geleceğe yapıldığını ifade etti. Hiçbir öğrencinin ekonomik zorluklar sebebiyle eğitimden uzak kalmamasını amaçladıklarını belirten Kocagöz, gençlerin üniversite yolculuğunda her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

KURSA KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?

20 Temmuz tarihinde ilk dersin verileceği ücretsiz YKS kursuna katılmak isteyen adayların kayıt işlemlerini hızla tamamlaması gerekiyor. Başvurular ve yüz yüze bilgi talepleri için merkez olarak Teomanpaşa Yasin Naci Ağaroğlu Merkezi belirlendi. Ayrıca veliler ve öğrenciler, kayıt süreci ve müfredat hakkındaki tüm detaylar için 0242 503 94 77 numaralı iletişim hattı üzerinden doğrudan rehberlik hizmeti alabiliyor.