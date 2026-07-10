Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı duyuruya göre, 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye genelinde 452 aday, tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

SINAV İSTATİSTİKLERİ VE KATILIM

Bu yıl 8'inci sınıf kademesinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu maratona, 994 bin 358 aday fiilen katılım sağladı. Bakanlık verileri, sınava katılım oranının yüzde 97,23 seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu. İki farklı oturumda düzenlenen sınav; yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 farklı sınav merkezinde uygulandı. Adaylara sözel bölümde 50, sayısal bölümde ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenci ve veliler için kritik önem taşıyan ortaöğretim kurumları tercih süreci takvimi de netleşti. Eğitim uzmanlarının dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladığı tercih işlemleri, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Öğrencilerin lise eğitimlerini şekillendirecek olan bu tercihlerin ardından, kesin yerleştirme sonuçları 5 Ağustos tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.