Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı öğrenme hızlarına sahip öğrencilerin odaklanma becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan "PürDikkat" adlı dijital oyunu erişime açtı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan platform, öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerine eğlenceli görevlerle katkı sağlamayı hedefliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, pedagojik ilkelere uygun olarak hazırlanan uygulama; seçici dikkat, çalışma belleği, planlama ve tepki kontrolü gibi temel alanlara odaklanıyor. Öğrenciler, ekranda beliren yönergeleri belirli bir işlem sırasına göre takip ederek görevleri tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte dikkat dağıtıcı unsurları elemeleri ve yönergeleri akıllarında tutarak doğru tepkiyi vermeleri bekleniyor.

PÜRDİKKAT OYUNU NASIL ÇALIŞIYOR?

Oyunun kademeli zorluk derecesine sahip yapısı, çocukların dikkatlerini tek bir hedefe yöneltmelerine yardımcı oluyor. Anlık geri bildirim sistemi sayesinde öğrenciler, yaptıkları hamlelerin sonuçlarını anında görebiliyor ve hatalı işlemleri tekrar deneyebiliyor. Sınıf içi öğrenme ortamında büyük önem taşıyan yeniden odaklanma ve dürtü kontrolü gibi yetenekler, bu sayede dijital ortamda pratik edilerek güçlendiriliyor.

EĞİTİMCİLER VE VELİLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Uygulama sadece bir oyun olmanın ötesinde, çocukların gelişimini takip etme imkanı sunan işlevsel bir eğitim materyali olarak öne çıkıyor. Sistemin sunduğu değerlendirme profilleri sayesinde, öğrencilerin hangi dikkat alt alanlarında zayıf veya güçlü olduğu izlenebilecek. Bireysel farklılıklara duyarlı bu yeni dijital araca, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısında bulunan Özel Eğitim Materyal Platformu üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor.