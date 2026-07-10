Yaklaşık üç aydır Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Veli Boz'un, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanayi camiasında ve Alanya'da yardımsever kişiliğiyle tanınan Boz'un vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Doğum gününde acı veda

10 Temmuz 1972 doğumlu olan Veli Boz'un, 54. yaşını doldurduğu gün hayata gözlerini yumması, acıyı daha da derinleştirdi. Kestel Mahallesi'nin tanınmış isimlerinden "Koca Veli" olarak bilinen ismin oğlu olan Veli Boz, Alanya'da uzun yıllardır iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Üç çocuk babası Veli Boz'un cenazesinin, bugün Cuma namazının ardından Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.