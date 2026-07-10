Antalya'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Amasya'ya dönüş yoluna çıkan Bilir ailesinin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaza, Amasya merkeze bağlı Gökhöyük Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Hafif ticari araç traktörle çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bilir'in kullandığı 05 AER 839 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç şarampole savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Bilir olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyi Yavuz Bilir ile annesi Fatma Bilir ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü Osman Şahin'in hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bölge sakinlerinden yol güvenliği çağrısı

Kazanın ardından bölgede bulunan vatandaşlardan Yılmaz Kara, Gökhöyük Kavşağı çevresinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle benzer kazaların sık yaşandığını belirterek, bölgede trafik güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.