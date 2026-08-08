Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Antalyaspor'a destek mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 32 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak küme düşen kırmızı-beyazlı ekip, yeniden en üst lige çıkma parolasıyla sahaya iniyor. Antalyaspor, 2026-2027 sezonunun ilk sınavını 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Corendon Airlines Park'ta Keçiörengücü'ne karşı verecek.

BÖCEK'TEN KIRMIZI-BEYAZLILARA MESAJ

Yayımlanan mesaja göre Muhittin Böcek, takımın ilk karşılaşması öncesinde moral desteğinde bulundu. Böcek, yaptığı açıklamada sahadaki tüm futbolculara ve teknik ekibe başarılar dileyerek, "Şehrimizin kırmızı-beyaz sevdası, taraftarımızın büyük desteğiyle Antalyaspor’umuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Kalbim ve yüreğim sizlerle" ifadelerine yer verdi.

ANTALYASPOR'UN YENİ SEZON HEDEFİ NE?

Süper Lig'e veda etmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Antalya temsilcisi, 1. Lig'e galibiyetle başlayarak taraftarının güvenini tazelemeyi amaçlıyor. Bölge spor kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu süreç, kırmızı-beyazlıların lige dönüş umutları açısından kritik bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.