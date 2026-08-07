Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mali tablosu ve transfer yasağına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, kırmızı beyazlı ekipte transfer tahtasının açılması için son aşamaya gelindi.

Zor bir süreçten geçtiklerini ve takımın talihsiz bir şekilde küme düşmesinin ardından ciddi ihtar dosyalarıyla karşılaştıklarını belirten Ergün, mevcut kadrodaki hiçbir oyuncunun kulübün rızası olmadan takımdan ayrılamayacağını vurguladı. "Rıza Başkan"ın kendilerini bu süreçte yalnız bırakmadığını ifade eden Ergün, kapı kapı dolaşarak kaynak yarattıklarını dile getirdi. Yarın oynanacak ilk maç öncesi takımın ve teknik direktör Bülent hocanın hazır olduğunu belirten Ergün, geçmiş dönem taksitlerinin ödenememesi nedeniyle 16 dosyalık bir transfer yasağıyla karşılaştıklarını hatırlattı.

50 MİLYON TL BORÇ VE ÇÖZÜLEN DOSYALAR

Toplanan bağışlar sayesinde mali krizi hafifletmeye çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, geçen sezondan takıma 50 milyon TL borç kaldığını açıkladı. Oyuncularla kurulan sağlıklı iletişim sayesinde içeride kriz yaşamadıklarını ve verilen sözlerin tutulduğunu belirten yönetim, asıl mesaisini transfer tahtasını açmaya harcıyor.

TRANSFER YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kulübün karşı karşıya kaldığı 16 dosyanın 9'u tamamen ödenerek kapatıldı. Kalan 7 dosyanın 4'ü için alacaklılarla anlaşma sağlanarak protokoller imzalandı. FIFA nezdindeki sürecin yavaş ilerlemesi ve bazı futbolculara ulaşılamaması işlemleri uzatsa da, geriye kalan 3 dosyanın çözümü için 600 ila 700 bin Euro arasında bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Bu bütçenin sağlanmasıyla birlikte yasağın birkaç gün içinde kalkması ve yeni transferlerin önümüzdeki haftaya yetiştirilmesi planlanıyor.