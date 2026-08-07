Antalyaspor yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekibin, geçtiğimiz sezon Amedspor formasıyla TFF 1. Lig'de gol kralı olan 34 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Kulüp başkanı Mustafa Ergün'ün son basın toplantısında ismini vermeden bahsettiği yabancı golcünün Diagne olduğu ortaya çıktı. Ergün, yaptığı açıklamada mevcut yabancı oyunculardan Safuri, Storm, Streek ve Boli'nin lisanslarının çıktığını ve bu isimlerin hafta sonu oynanacak maçta sahada olabileceklerini duyurdu. Mevcut 6+2 kuralı çerçevesinde iki yabancı hakkı daha bulunduğunu aktaran Ergün, anlaştıkları bir golcü için sponsor arayışında olduklarını ifade etti.

YÜKSEK MAAŞ TALEBİNE SPONSOR FORMÜLÜ

Edinilen bilgilere göre, Mbaye Diagne'nin Antalyaspor'a katılmaya sıcak bakmasına rağmen transferin önündeki temel etken maddi şartlar. Tecrübeli oyuncunun yıllık 1,5 milyon euro seviyesindeki maaş talebi, yönetimi sponsor desteği bulmaya yöneltti. Kulübün mali yapısını korumak amacıyla, oyuncunun ücretinin önemli bir kısmının dış finansmanla karşılanması planlanıyor. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde, aktif lisansı bulunan mevcut bir yabancı oyuncu ile yolların ayrılacağı bildirildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Senegalli oyuncu, geride bıraktığımız sezon Amedspor formasıyla çıktığı 36 maçta 29 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Takımının bir üst lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan oyuncu, sezonu gol kralı unvanıyla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YABANCI KONTENJANI VE FİNANSAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Süper Lig'de uygulanan 6+2 yabancı kuralı ve artan maliyetler, kulüpleri yüksek profilli transferlerde doğrudan sponsorluk anlaşmalarına yöneltiyor. Antalyaspor'un bu transferde izlediği dış finansman stratejisi, bütçe dengesini sarsmadan kadro kalitesini artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Sponsor görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Diagne transferinin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.