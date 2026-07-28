Antalyaspor Kulübü'nün Hasan Subaşı Tesisleri'nde mali sıkıntılar nedeniyle haciz işlemi gerçekleştirildi. Aktarılan bilgilere göre tesislere iki kamyonetle gelen icra memurları, bina içindeki çok sayıda demirbaşa el koydu.

Haciz işlemi kapsamında masa, sandalye, bilgisayar, çeşitli büro ekipmanları ve temizlik malzemeleri toplandı. İki kamyoneti dolduran eşyaların tesislerden çıkarılmasının ardından ekiplerin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

ESKİ BAŞKANIN ŞİRKETİNDEN ALACAK İDDİASI

Söz konusu haciz işleminin, Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe'nin ortağı olduğu belirtilen Ayos şirketinin alacaklarına karşılık yapıldığı öne sürüldü. Tesisten çıkarılan malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

KULÜBÜN MALİ TABLOSU NASIL ETKİLENECEK?

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bir süredir içinden geçtiği ekonomik zorluklar, tesislerdeki temel kullanım eşyalarının haczedilmesiyle daha görünür hale geldi. Kulüp yönetiminin bu gelişmenin ardından nasıl bir mali eylem planı izleyeceği ve idari işleyişin nasıl sürdürüleceği spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.