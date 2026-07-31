Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Yüzme Türkiye Şampiyonası, 28-29-30

Temmuz 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlendi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, Atakum ilçesindeki Samsun Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Antalyaspor yüzme takımı sporcuları ilk 10 içinde 15 farklı dereceye imza attı.

Şampiyonaya Türkiye genelindeki 21 ilden 2008 ile 2014 yılları arası doğumlu 189 erkek ve 145 kadın olmak üzere toplam 334 sporcu katılım sağladı. Kırmızı beyazlı ekip adına yarışan yüzücüler, zorlu rakiplerini geride bırakarak önemli bir performans sergiledi.

ASYA KAPLANOĞLU'NDAN ÜÇ ALTIN MADALYA

Antalyaspor'un başarılı yüzücüsü Asya Kaplanoğlu, 400, 800 ve 1500 metre serbest stil yarışlarının tümünde birinci olarak üç Türkiye şampiyonluğu ve üç altın madalya kazandı. Ayrıca 200 metre karışık yarışını ikinci sırada tamamlayan genç sporcu, şampiyonanın en yüksek puan toplayan isimlerinden biri oldu. Bu başarısı nedeniyle organizasyon komitesi tarafından özel plaketle ödüllendirildi ve milli takım potansiyelini gösterdi.

Takımın diğer başarılı isimlerinden Demir Erdoğan, 200, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında dördüncü, 400 metre serbest mücadelesinde ise beşinci sırayı aldı. Kerim Işıl 800 ve 1500 metre serbest kategorilerinde üçüncülük elde ederken, 400 metre serbestte dördüncü, 200 metre kelebekte yedinci sırayı elde etti. Osman Ayaz Türker 1500 metre serbest yarışında üçüncülük madalyası kazanırken, Defne Arlı 200 metre sırtüstü ve 400 metre karışık yarışlarını yedinci olarak tamamladı.

SEM ŞAMPİYONALARININ SPORCULAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) tarafından düzenlenen bu tür Türkiye şampiyonaları, altyapıdan yetişen genç yüzücülerin gelişiminin izlenmesi için temel bir platform işlevi görüyor. Yüksek performans gösteren 2008-2014 doğumlu sporcular, elde ettikleri derecelerle ulusal ve uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek milli takım havuzuna dahil edilme fırsatı yakalıyor.