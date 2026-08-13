Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Göçerler, Habipler, Aydoğmuş, Odabaşı ve Güneş mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında hazırlanan parselasyon planları askıya çıkarıldı. Kepez Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, ilgili encümen kararlarıyla onaylanan düzenlemeler hak sahibi vatandaşların incelemesine sunuldu.

Göçerler Mahallesi'nde 28050 ada 67, 68, 70, 73 ila 78, 82 ila 86, 91 ila 94, 96, 97 ve 98 parseller, 28059 ada 6 ve 7 parseller ile 30826 ada 1 ila 6 parselleri kapsayan plan hazırlandı. Bu karar, Kepez Belediye Encümeni’nin 7 Mayıs 2026 tarihli 919 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 9 Temmuz 2026 tarihli 934 sayılı kararlarıyla onaylandı. Habipler Mahallesi’nde ise 26756 ada 1 ve 2 parseller ile 26757 ada 1 parseli kapsayan plan 7 Ağustos 2026'da askıya çıktı ve 7 Eylül 2026 tarihinde askıdan inecek. Habipler planı Kepez'in 21 Nisan 2026 tarihli 706 sayılı ve Büyükşehir'in 9 Temmuz 2026 tarihli 927 sayılı kararlarıyla uygun bulundu.

AYDOĞMUŞ VE ODABAŞI'NDA DÜZENLEME

Aydoğmuş ve Karşıyaka-Varsak bölgesindeki 3089 ada 1 parsel, 3672 ada 1 parsel ve 30430 ada 1 parselde yapılan işlem, Kepez encümeninin 21 Nisan 2026 tarihli 707 sayılı ve Büyükşehir'in 9 Temmuz 2026 tarihli 936 sayılı kararıyla kabul edildi. Bu planın askı süresi 11 Ağustos 2026 ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında belirlendi. Odabaşı Mahallesi’nde ise 25243 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde tescilli alan ile ölçü krokisi arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla imar uygulaması yapıldı. Kararlar, Kepez'in 9 Nisan 2026 tarihli 672 sayılı ve Büyükşehir'in 25 Haziran 2026 tarihli 772 sayılı işlemleriyle onaylandı.

Güneş Mahallesi’ndeki 27572 ada 1 ve 2 parseller ile ihdasen oluşan parselin planı ise aynı tarihlerdeki 673 ve 773 sayılı kararlarla onaylanarak 17 Ağustos 2026 tarihine kadar askıya çıkarıldı.

ASKIDAKİ PLANLARA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca hazırlanan parselasyon planları, encümen onayının ardından belediyelerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında bir ay süreyle askıda kalıyor. Bu süreçte hak sahibi vatandaşların kendi parsellerindeki metrekare, hisse veya sınır durumlarını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Olası bir hata veya hak kaybı tespit edildiğinde, askı süresi bitmeden önce ilgili belediyeye yazılı bir dilekçe ile itiraz edilmesi gerekiyor. Süresi içinde itiraz edilmeyen planlar kesinleşerek tapu tescil aşamasına geçiyor.