Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor, transfer yasağına neden olan FIFA'daki 16 dosyasını çözüme kavuşturdu. Kırmızı-beyazlı yönetim, sorunlu dosyaların tamamını kapatarak transfer tahtasını resmi olarak açmayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte kulüpte gözler, yeni transferlerin lisans işlemlerine çevrildi.

Kulübün önündeki en büyük engellerden biri olan son dosyanın, 32 yaşındaki Kenan Piric'e ait olduğu bildirildi. 2024-2025 sezonunda takıma katılan ancak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle ayrılan oyuncuyla nihai anlaşma sağlandı. Ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından Piric'in dosyası sistemden silindi ve kulübün transfer yapmasının önündeki yasal engeller tamamen ortadan kalktı.

YENİ TRANSFERLER PENDİKSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Antalyaspor yönetimi için kritik bir zamanla yarış süreci başladı. Önceden anlaşmaya varılan isimlerin yarın oynanacak Pendikspor karşılaşmasında forma giyebilmesi için lisans işlemlerinin bugün en geç saat 21.30'a kadar tamamlanması gerekiyor. Evrak sürecinin belirtilen saate kadar bitirilmesi halinde, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görev vermesi durumunda yeni oyuncular sahada olabilecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, transfer yasağı kapalıyken kadrosunu güçlendirmek adına çeşitli oyuncularla anlaşmaya varmıştı. Bu kapsamda Güray Vural, Pedrinho, Nzaba, Ahmet Sağat ve Ufuk Akyol kulübün yeni dönemdeki ilk takviyeleri olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, lisans işlemleri halledilse dahi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol'un Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti.