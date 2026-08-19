Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu fikstürü belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'yı en üst ligde temsil eden tek takım olan 1207

Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, sezona Haymanaspor deplasmanıyla başlayacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Merkez Hakem Kurulu, takımlara yeni sezon oyun kuralları hakkında eğitim verdi. Yeni futbol sezonu 29-30

Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta mücadeleleriyle resmen start alacak.

İLK İÇ SAHA MAÇI KAYSERİ İLE

Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının önüne ilk olarak ligin ikinci haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü karşısında çıkacak. Planlamaya göre ligin ilk devresi 25 Aralık 2026 tarihinde sona erecek ve takımlar 9 Ocak 2027'ye kadar devre arasına girecek. İkinci devre heyecanı 10 Ocak 2027'de yeniden başlarken, uzun maraton 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

ZORLU DERBİ VİRAJLAR KİMLERLE?

Antalya temsilcisinin üç büyüklerle oynayacağı karşılaşmaların tarihleri de kura ile netleşti.

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Antalyaspor, ligin 6'ncı haftasında Galatasaray'ı kendi evinde ağırlayarak Akdenizli sporseverlere önemli bir mücadele izleme fırsatı sunacak. Zorlu fikstürde takım, 12'nci haftada Beşiktaş'a ve 14'üncü haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk olacak.