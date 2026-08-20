Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor, kadro yapılanmasının önündeki en büyük engeli aşıyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, transfer tahtasının açılmasını engelleyen FIFA'daki 16 dosyanın tamamını çözüme kavuşturdu. Yerel basına yansıyan gelişmelere göre, daha önce 15 dosyayı kapatan yönetim kurulu, kalan son ihtilafı da bitirdi.

Sürecin son aşamasında, 2024-2025 sezonunda takıma katılan ancak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle ayrılan 32 yaşındaki Kenan Piric'in dosyası bulunuyordu. Oyuncunun FIFA'ya yaptığı şikayet üzerine oluşan bu son dosya, Başkan Mustafa Ergün ve yönetiminin girişimleriyle kapatıldı. Tarafların anlaşma sağlamasıyla kulübün ceza almasına neden olan borç yükü sıfırlandı.

TRANSFER YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kenan Piric ile sağlanan uzlaşmanın ardından Antalyaspor'un FIFA sisteminde aktif bir borç dosyası kalmadı. Yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte, sistemin güncellenmesi ve transfer yasağının resmen kaldırılması bekleniyor. Bu gelişme, yeniden yapılanma sürecindeki takımın yeni transfer döneminde izleyeceği yol haritası için belirleyici bir temel oluşturuyor.