Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı içinde Antalyaspor'a aktardığı 52 milyon TL'lik mali destek, Alanya kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Alanyaspor için de benzer bir destek çağrısı yapılırken, belediye cephesinden resmi başvuru sürecine dair açıklama geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayında 32 milyon TL ve temmuz ayında 20 milyon TL olmak üzere Antalyaspor'a toplam 52 milyon TL nakdi yardım kararı aldı. Bu kararın, kırmızı-beyazlı kulübün içinde bulunduğu mali tablo ve yönetimin başlattığı kurumsal yardım arayışı sonucunda alındığı aktarıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, bu desteği olumlu bulduklarını belirterek aynı katkının Alanyaspor'a da yapılması gerektiğini ifade etti.

RESMİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Tartışmaların ardından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor yönetiminden kendilerine ulaşan resmi bir yardım talebi bulunmadığını bildirdi. Özdemir'in açıklamasına göre, belediyelerin spor kulüplerine mali destek sağlayabilmesi için sosyal medya mesajları yerine kulüp başkanlığı düzeyinde resmi bir başvuru dosyasının sunulması gerekiyor.

ALANYASPOR YÖNETİMİNDEN TALEP GELDİ Mİ?

Büşra Özdemir konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alanyaspor’dan bize hiçbir resmi talep gelmedi. Mesajlar geldi ve sosyal medyadan talepler oldu. Ancak bir talep yapılacaksa kulüp başkanından gelmeli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından gözler, Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'ne resmi bir bütçe başvurusunda bulunup bulunmayacağına çevrildi.