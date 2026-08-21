Alanya Belediyesi ve Alanya Kadastro Mahkemesi bildirimlerine göre, ilçedeki beş farklı mahallede taşınmaz sahiplerini doğrudan etkileyen imar planı ve kadastro düzenlemeleri ilan edildi. Oba, Mahmutlar, Telatiye (Konaklı), Avsallar ve Türkler mahallelerini kapsayan kararlar kapsamında, mülk sahiplerinin olası hak kayıplarını önlemek adına yasal itiraz süreleri işlemeye başladı.

OBA, MAHMUTLAR VE KONAKLI DÜZENLEMELERİ

Oba Mahallesi 607 ada 1 parsel için hazırlanan 18. madde uygulaması, 14 Mayıs 2026 tarihli (768 sayılı) ilçe ve 16 Temmuz 2026 tarihli (1040 sayılı) büyükşehir encümen kararlarıyla onaylandı. Düzenleme, 5 Ağustos 2026 tarihinde Alanya Belediyesi 2. katında bir ay süreyle askıya çıkarıldı. Mahmutlar Mahallesi 0 ada 1845 parseldeki plan ise 4 Haziran 2026 (824 sayılı) ve 23 Temmuz 2026 (1187 sayılı) tarihli kararlara dayanarak 4 Ağustos 2026'da ilan edildi.

Telatiye (Konaklı) Mahallesi'nde ise 143 ada 1; 142 ada 6, 7, 8, 9; 589 ada 5, 6 ve 136 ada 50 parselleri kapsayan geniş çaplı plan 3 Ağustos 2026'da askıya çıktı. Bu sürecin onay işlemleri 9 Nisan 2026 (586 sayılı) ve 14 Temmuz 2026 (1039 sayılı) encümen kararlarıyla tamamlandı.

AVSALLAR'DA TRAFO VE PARK DEĞİŞİMİ

Avsallar Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 3 Şubat 2026 tarihli kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine gidildi. Yeni plana göre 3004 parsel numaralı trafo alanı parka dönüştürülürken, doğusundaki tescil harici park alanı yeni trafo alanı olarak belirlendi. Söz konusu değişiklik 5 Ağustos 2026

Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla belediye binasında bir aylık askı sürecine girdi.

TÜRKLER'DE KADASTRO DAVALARI

Alanya Kadastro Mahkemesi ilanlarına göre, Türkler Mahallesi'ndeki çeşitli parsellerde mülkiyet anlaşmazlıkları nedeniyle yasal süreçler yürütülüyor. 2026/284 Esas sayılı dosyada 519 ada 17 ve 515 ada 117 parsellerin, 2026/314 Esas sayılı dosyada ise 535 ada 1 parselin malik haneleri davalı konumunda bulundukları için boş bırakıldı.

Ayrıca 2026/322 Esas numaralı dosyada 497 ada 145 ve 484 ada 1 parseller için yargılama devam ediyor. Bu dosyada Serpil Ateşoğlu, Fatma Uçmaz ve Mehmet Demir davacı sıfatıyla yer alırken; Alanya Mal Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi davalı konumunda bulunuyor.

HAK SAHİPLERİ İÇİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Askıya çıkarılan imar uygulamaları ve kadastro ilanları, bölgedeki mülk sahiplerinin yasal haklarını koruyabilmeleri için kritik önem taşıyor. Belediyenin ilan ettiği parselasyon planlarına yönelik itirazların, duyuru tarihinden itibaren bir aylık askı süresi içinde Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılması gerekiyor. Türkler Mahallesi'ndeki kadastro davalarında hak iddia eden veya sınır tespitinde hata olduğunu savunan kişilerin ise mahkeme ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde delilleriyle birlikte ilgili mahkemeye resmi başvuruda bulunmaları şart koşuluyor.