Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Antalyaspor, transfer tahtasını açmak için son aşamaya geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, FIFA'da bulunan 16 sorunlu dosyanın 15'ini çözüme kavuşturdu. Kalan tek dosyanın da kapatılmasıyla birlikte kulübün yeni transferlerini resmen duyurması bekleniyor.

Hücum hattındaki eksikleri gidermek isteyen yönetim, son olarak Kocaelispor forması giyen 30 yaşındaki santrafor Ahmet Sağat ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer yasağının resmen kalkmasının ardından tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edileceği bildirildi. Öte yandan kulübün Sağat'ı ikinci forvet olarak düşündüğü ve asıl santrafor pozisyonu için farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

AHMET SAĞAT'IN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor kadrosunda yer alan Ahmet Sağat, ligde yalnızca 2 karşılaşmada görev alabildi. Sahada kaldığı sürenin kısıtlı olması nedeniyle sezonu gol veya asist katkısı üretemeden tamamladı. Akdeniz temsilcisinin, hücum rotasyonunu genişletmek amacıyla bu hamleyi yaptığı ve asıl golcü arayışına aralıksız devam ettiği vurgulandı.