Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Antalyaspor-Pendikspor mücadelesinin hakem kadrosu netleşti. Cumartesi günü saat 21.30'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada düdük çalacak isim Yusuf Adnan Kendirciler olarak belirlendi.

YARDIMCI HAKEMLER KİMLER OLDU?

Merkez Hakem Kurulu tarafından yayımlanan atama listesine göre, Kendirciler'in yardımcılık görevlerini Mehmet Dura ve Çağrıcan Pazarcıklı yürütecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Berat Can Taşkesen saha kenarında görev yapacak.

ATAMALAR NASIL DUYURULUYOR?

TFF Merkez Hakem Kurulu, her hafta oynanacak profesyonel lig müsabakalarındaki hakem görevlendirmelerini resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşıyor. Bu atamalar, takımların haftalık fikstür hazırlıklarında belirleyici olurken, Antalya temsilcisinin hafta sonu kendi evinde oynayacağı mücadele bölge sporseverleri tarafından da yakından takip ediliyor.