Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da ADO Antalya Stadyumu'nda İstanbul ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Sezona Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 4-3'lük galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada Mardin 1969

Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Akdeniz temsilcisi, topladığı 3 puanla haftaya 10'uncu sırada girerken, rakibi Pendikspor 1 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.

İki takımın geçmiş rekabetine bakıldığında Antalyaspor'un istatistiksel üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne kadar oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Antalyaspor kazanırken, yalnızca 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

KALE ARKASI TRİBÜNLERİ NEDEN SATIŞA KAPATILDI?

Antalyaspor Kulübü'nün açıklamasına göre, Pendikspor maçının biletleri passo.com.tr, Passo Mobil uygulaması ve stadyum gişelerinden satışa sunuldu. Karşılaşmada kale arkası tribünlerinin satışa kapalı olacağı, taraftarların sadece Batı Alt ve Doğu Alt tribünlerinden bilet alabileceği aktarıldı. Kulüp, taraftar desteğiyle ligde yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

ÜCRETSİZ BİLET KULLANIMINDA HANGİ ŞARTLAR GEÇERLİ?

Kadın taraftarlar ile 12 yaşından küçük çocuklar maçı ücretsiz olarak izleyebilecek. Pratik bir detay olarak taraftarların göz önünde bulundurması gereken kural; bu ücretsiz biletlerin Passolig kartlarına tanımlanma işleminin dijital platformlardan yapılamamasıdır. Hak sahiplerinin işlemlerini maç saatinden önce bizzat stadyum gişelerinden tamamlaması gerekiyor.

Bilet fiyatları ise Batı Alt C-D-E blokları için 700 TL, Batı Alt A-B-F-G blokları için 550 TL, Doğu Alt A-B-F-G blokları için 300 TL ve Misafir Tribün için 375 TL olarak yayımlandı.