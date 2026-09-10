Süper Lig'den düşmesinin ardından ekonomik ve idari krizlerle mücadele eden Antalyaspor, 18 Eylül Cuma günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde olağan genel kurula gidiyor. Kritik seçim öncesinde kamuoyunda başkan adayı olacağı konuşulan eski asbaşkanlardan Levent Ördek, sürece dair net bir açıklama yaptı.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, hakkında çıkan adaylıktan çekildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ördek, hiçbir zaman resmi bir adım atmadığını vurguladı. Niyetinin olduğunu ancak kulübün mevcut şartlarında sürdürülebilir bir yapı göremediği için vazgeçtiğini aktaran Ördek, görüştüğü diğer yöneticilerin de benzer gerekçelerle göreve gelmek istemediğini ifade etti.

40 MİLYON EUROLUK BORÇ YÜKÜ

Kulübün içinde bulunduğu darboğazı değerlendiren Ördek, şahsi mal varlığında haciz bulunmasına rağmen sorumluluk almaktan kaçmadığını ancak tek başına bu yükün altından kalkılamayacağını dile getirdi. Şehrin mülki amirleri ve önde gelen isimlerinin desteği olmadan ekonomik tablonun düzelemeyeceğini savunan eski yönetici, mali disiplinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ANTALYASPOR'DAKİ İDARİ İSTİKRARSIZLIK NASIL BAŞLADI?

Kırmızı-beyazlı ekipte mali kriz, sportif başarısızlıkla birleşerek yönetim kademesinde hızlı bir sirkülasyona neden oldu. Eski başkan Rıza Perçin döneminde 15-16 olan FIFA dosya sayısının 21'e ulaştığı ve toplam borcun 40 milyon euro seviyesinde olduğu kamuoyuna yansımıştı. 19 Haziran'da göreve gelen Mustafa Ergün yönetimi ise henüz üçüncü ayını doldurmadan, 6 Eylül'de alınan 2-1'lik Ekenler Beton Sivasspor mağlubiyeti ve 7 Eylül'de teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından kulüp yeniden kongre sürecine girdi.

Geçmiş dönemde doğru transfer hamlelerinin yapılması durumunda takımın Süper Lig'de kalabileceğini savunan Levent Ördek, mevcut başkan Mustafa Ergün'ün kaynak bulma çabalarını ise takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.