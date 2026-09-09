Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılması, kırmızı-beyazlı kulübün son yıllardaki teknik adam trafiğini yeniden gündeme taşıdı. Ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Antalya temsilcisi, bu yenilgilerin 3’ünü kendi sahasında yaşadı. İç sahada bırakılan 9 puanın ardından yönetim ile Korkmaz karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

BÜLENT KORKMAZ DÖNEMİ 6 MAÇ SÜRDÜ

Daha önce de Antalyaspor’da görev yapan Bülent Korkmaz’ın bu dönemki macerası yalnızca 6 lig karşılaşmasıyla sınırlı kaldı. Kırmızı-beyazlılar Korkmaz yönetiminde 2 kez kazanırken 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrasında teknik direktör değişikliğine gidilirken, kulüpte yeni teknik adam arayışı başladı.

SON 3 YILDA 6 FARKLI TEKNİK ADAM

Korkmaz’ın ayrılığıyla birlikte Antalyaspor’un teknik direktör konusunda son yıllarda yakalayamadığı istikrar da bir kez daha öne çıktı. Nuri Şahin döneminin sona ermesinden sonraki süreçte kırmızı-beyazlı takımda Sergen Yalçın, Alex de Souza, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sami Uğurlu ve Bülent Korkmaz görev yaptı. Bu dönemde göreve gelen teknik adamların hiçbiri uzun süreli bir çalışma düzeni oluşturamadı. Korkmaz’ın son ayrılığıyla birlikte üç yıllık dönemde görev yapan teknik direktör sayısı 6’ya ulaştı.

NURİ ŞAHİN SONRASI İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Antalyaspor’da yakın dönemin en uzun soluklu teknik adamlarından biri Nuri Şahin olmuştu. Futbolculuktan teknik adamlığa geçişini kırmızı-beyazlı kulüpte yapan Şahin, takımın başında 90’ın üzerinde resmi karşılaşmada görev aldı. Şahin’in ayrılmasının ardından ise teknik direktörlük koltuğundaki görev süreleri belirgin biçimde kısaldı. Bu tablo, takımın yalnızca saha sonuçlarında değil, oyun planının ve kadro yapılanmasının devamlılığı konusunda da yeni bir istikrar arayışına girmesine neden oldu.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK SORUNU

Sık teknik direktör değişiklikleri yalnızca Antalyaspor’a özgü bir durum değil. Türk profesyonel futbolunda sonuçların kısa sürede beklentilerin altında kalması, birçok kulübü sezon devam ederken teknik adam değişikliğine yöneltebiliyor. Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda da çok sayıda kulüp sezon içinde birden fazla teknik direktörle çalışmış, Antalyaspor da üç farklı teknik adamın görev yaptığı takımlar arasında yer almıştı. Bu nedenle kırmızı-beyazlıların yaşadığı süreç, Türk futbolundaki kısa vadeli sonuç baskısının yerel bir örneği olarak da değerlendiriliyor.

DEĞİŞİKLİK SADECE TEKNİK DİREKTÖRÜ ETKİLEMİYOR

Futbolda teknik direktör değişikliği, yalnızca kulübede görev yapan ismin değişmesi anlamına gelmiyor. Yeni teknik adamla birlikte oyun sistemi, antrenman programı, futbolcuların görevleri ve kadro tercihleri de yeniden şekillenebiliyor. Sezon içinde yapılan sık değişiklikler bu nedenle takımın alışkanlıklarının yeniden kurulmasını gerektiriyor. Uzun vadeli istikrar için teknik direktör tercihinin kulübün kadro yapısı, sportif hedefleri ve transfer politikasıyla uyumlu biçimde yapılması önem taşıyor.

ANTALYASPOR YENİ BİR YOL HARİTASI ARIYOR

Süper Lig’den 1. Lig’e gerileyen Antalyaspor açısından mevcut sezon, sportif hedeflerin yanı sıra yeniden yapılanma süreci açısından da önem taşıyor. Antalya gibi futbol seyircisinin yanı sıra güçlü turizm ekonomisiyle öne çıkan bir kenti temsil eden kırmızı-beyazlı kulüpte, sportif istikrarın yeniden sağlanması yönetimin önündeki temel başlıklardan biri durumunda. Bülent Korkmaz’ın ayrılmasının ardından yapılacak yeni teknik direktör tercihi de yalnızca kısa vadeli sonuçlar açısından değil, sezonun geri kalanında oluşturulacak oyun ve kadro düzeninin devamlılığı bakımından önem taşıyacak.

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARARINDA

Sezonun henüz başlangıç bölümünde olmasına rağmen yapılan teknik direktör değişikliği, Antalyaspor’a yeni bir sayfa açma fırsatı verirken beraberinde yeni bir uyum sürecini de getirecek. Daha önce aktardığımız Antalyaspor Başkanı ve iki yöneticinin PFDK’ya sevk edilmesi de kulüpte gündemin yoğunlaştığı bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında yer aldı. Kırmızı-beyazlı yönetimin önündeki temel konu, takımın mevcut kadrosuna uygun bir teknik direktör belirleyerek saha sonuçlarını düzeltmenin yanı sıra son yıllarda sık sık kesintiye uğrayan teknik yapılanmada daha kalıcı bir düzen oluşturmak olacak.