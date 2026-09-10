Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yapımı devam eden üç katlı bir inşaat ilginç bir olaya sahne oldu. İki keçi, henüz bilinmeyen bir şekilde inşaatın en üst katına kadar çıkarak çatıya ulaştı.

Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken olayı, mahallenin eski muhtarı Süleyman Çalışkan cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, keçilerin oval yapıdaki çatının üzerinde bir süre gezindiği görüldü.

KEÇİLER ÇATIYA NASIL ULAŞTI?

Yerel kaynakların aktardığına göre, hayvanların o yüksekliğe hangi yolla tırmandığı henüz anlaşılamadı. Bölgedeki açık merdiven boşlukları veya güvenlik bariyeri olmayan iskelelerin, serbest otlayan hayvanlar için zaman zaman bu tür tehlikeli durumlara zemin hazırladığı biliniyor. Çatıda mahsur kalan keçilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için yetkililerden yardım talep edildiği bildirildi.