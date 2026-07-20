Antalyaspor'u yakından ilgilendiren ciddi iddialar kamuoyunun gündemine oturdu. İddialara göre, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisansı alabilmesi için zorunlu olan "borcu yoktur" belgesinin usulsüz şekilde düzenlendiği ve süreçte rüşvet verildiği öne sürüldü.

İddialarda, söz konusu belgenin SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver tarafından usulsüz şekilde düzenlendiği ileri sürülüyor. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama veya adli makamlarca yapılmış bir tespit bulunmuyor.

İddialar gündem yarattı

Kulüp lisansı için gerekli belgeler arasında yer alan "borcu yoktur" yazısına ilişkin iddiaların doğru olduğunun ortaya çıkması halinde hem kulübün lisans süreci hem de ilgili kamu görevlileri açısından hukuki ve idari sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan şu ana kadar iddialarla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor.

Resmi açıklama yapılmadı

Haberin yayına hazırlandığı sırada Antalyaspor, SGK Antalya İl Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.