Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Avukat Ali Topuz'un yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk çalışmalar planlanan verimlilikte geçti.

Oyuncuların fiziksel durumu ve takım uyumundan memnun kalan teknik heyet, altyapıdan yetişen genç yetenekleri de kampın ikinci etabına dahil etme kararı aldı. Takım, 15-16

Temmuz tarihlerindeki kısa iznin ardından hazırlıklarına 18-27

Temmuz tarihleri arasında Isparta Davraz'da devam edecek.

SAMUEL BALLET TAKIMDA KALACAK MI?

Spor kamuoyunda sıkça gündeme gelen yabancı oyuncuların ayrılacağı yönündeki söylentilere de değinen Topuz, kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif olmadığını bildirdi. Özellikle ismi transfer dedikodularına karışan Samuel Ballet'in durumu netlik kazandı. Başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta başlayacak olan Isparta Davraz kampında takımla birlikte çalışmalara katılacağı aktarıldı.

UFUK AKYOL TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?

Yönetim cephesinden gelen bir diğer önemli bilgi ise Ufuk Akyol transferi oldu. Kulüp ile oyuncu arasında resmi mutabakatın sağlandığı duyuruldu. Ancak tecrübeli futbolcunun takıma tam olarak ne zaman katılacağı, devam eden sakatlık sürecinin gidişatına bağlı olacak. Sağlık kontrolleri ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından nihai durumun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.