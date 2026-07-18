Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, hücum hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Akdeniz Manşet'te yayımlanan habere göre kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Bandırmaspor'da görev yapan 32 yaşındaki Brezilyalı golcü Douglas Tanque ile el sıkıştı. Fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken 1.88 metre boyundaki sol ayaklı forvetin, takımın yeni sezondaki skor yükünü çekmesi bekleniyor.

TÜRKİYE LİGLERİNDE İSTİKRARLI PERFORMANS

Deneyimli oyuncu, son yıllarda Türkiye'de sergilediği yüksek gol oranıyla öne çıkıyor. 2022-2023 sezonunda Samsunspor ile çıktığı 29 lig maçında 15 kez fileleri havalandırarak takımının TFF 1. Lig şampiyonluğuna doğrudan katkı sağladı. Ardından Kocaelispor formasıyla 19 karşılaşmada 10 gol atma başarısı gösterdi. Japonya'daki Shimizu S-Pulse serüveninin ardından Türkiye'ye dönen oyuncu, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor formasıyla 28 maçta 12 gol ve 2 asist kaydetti.

TANQUE'NİN GOL ORTALAMASI NE İFADE EDİYOR?

Brezilyalı santrforun son üç Türkiye deneyiminde ulaştığı istatistikler, istikrarlı bir hücum oyuncusu olduğunu kanıtlıyor. Toplam 76 lig maçında 37 gol ve 5 asiste imza atan Tanque, maç başına 0,5 gibi oldukça verimli bir gol ortalaması yakaladı. Kariyeri boyunca Portekiz Süper Ligi'nde 20 gole ulaşan ve hem Portekiz 2. Ligi hem de TFF 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, bu tecrübesini Süper Lig arenasında Antalyaspor'un başarısı için kullanacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA OYNADI

Profesyonel kariyerine ülkesinin Guarani takımında adım atan ve Corinthians altyapısında pişen oyuncu, uluslararası düzeyde geniş bir yelpazede forma giydi. Brezilya'daki kulüplerin yanı sıra Japonya, Meksika, Tayland, Portekiz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sahaya çıktı. Özellikle Portekiz ekibi Paços de Ferreira formasıyla çıktığı 89 lig maçında attığı 30 gol, Avrupa kariyerinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 300 resmi maçta 100 civarında gol sevinci yaşayan Tanque'nin, sırtı dönük oyundaki başarısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Antalyaspor hücumlarına çeşitlilik katması öngörülüyor.