AFAD ve Meteoroloji verilerine göre Antalya ve Alanya’da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve fırtına riski için vatandaşlara kritik uyarı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya ve Alanya için kuvvetli yağış kaynaklı sel riski konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Meteoroloji verilerine dayandırılan uyarıda, özellikle Akdeniz hattında yağışların kısa sürede etkisini artırabileceği belirtildi.

Son günlerde hava bir açıyor bir kapanıyor… Ama bu kez durum biraz daha ciddi. Özellikle Alanya’da ani sağanak yağış ve su baskını riski öne çıkıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALANYA VE ANTALYA’YI ETKİLEYECEK

Yapılan değerlendirmelere göre, Antalya genelinde ve Alanya ilçesinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların kısa sürede yoğunlaşması nedeniyle:

Sel ve su baskını

Kuvvetli rüzgar

Dolu yağışı

Ulaşımda aksamalar

gibi risklerin ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Özellikle Alanya gibi altyapının yoğun kullanım gördüğü bölgelerde… kısa sürede biriken su ciddi sorun yaratabiliyor.

EGE VE AKDENİZ GENELİNDE RİSK ARTIYOR

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre sadece Antalya değil; İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla da yağıştan etkilenecek iller arasında yer alıyor. Ayrıca:

Denizli, Uşak, Isparta ve Burdur’un bazı bölgelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yani sistem geniş… ve etkisi zincirleme olabilir.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ KUZEYBATIYA KAYACAK

Yetkililer, yağışlı sistemin pazar günü yön değiştireceğini belirtiyor. Buna göre yağışların:

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bolu

Karabük

Ankara’nın kuzeybatısı

gibi bölgelere kayması bekleniyor.

Ama bugün için kritik nokta net: Antalya ve Alanya hattı.

VATANDAŞLARA AÇIK UYARI

Yetkililer özellikle şu konularda uyardı:

Dere yataklarından uzak durulması

Ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması

Ulaşımda dikkatli hareket edilmesi

Birçok kişi için sıradan bir yağmur gibi görünebilir ama… özellikle Alanya’da kısa sürede bastıran yağışlar hayatı bir anda kilitleyebiliyor.

Şemsiye yetmeyebilir.

Yetkililerden gelen mesaj net: tedbiri elden bırakmayın.

Kaynak: AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü