Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Karabıyıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan güneş enerjisi santrali (GES) düzenlenen törenle faaliyete geçti. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansman desteği sağladığı proje, yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırım bedeliyle hayata geçirildi.

Kurulan tesis, 100 bin metrekarelik geniş bir alana yayılıyor ve toplam 6 megavat kurulu güce sahip bulunuyor. Yetkililerin aktardığına göre, santralin üreteceği elektrik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin toplam enerji ihtiyacının kabaca yüzde 60'lık kısmını tek başına karşılayacak.

KUVEYT İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Açılış töreninde konuşan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Mohammad Al-Shabo, bu yatırımın iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin gücünü yansıttığını bildirdi. Temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişin önemine değinen Al-Shabo, çevre koruma hedeflerine de katkı sunulacağını ifade etti. Kuveyt Kalkınma Fonu temsilcisi Ahmad Bandar Al-Sabah ise projenin sadece teknik bir altyapı hamlesi değil, sürdürülebilir kalkınmanın somut bir adımı olduğunu vurguladı.

YEREL YÖNETİMLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDEN ÖNEMLİ?

Son yıllarda artan işletme ve altyapı maliyetleri, Türkiye genelinde yerel yönetimleri kendi enerjilerini üretmeye yöneltiyor. Belediyelerin güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yatırımları, hem kamu bütçesindeki enerji giderlerini belirgin biçimde düşürüyor hem de karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ulusal hedefleri destekliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kente uzun yıllar hizmet edecek stratejik bir değer kazandırdıklarını açıkladı. Görgel, kaynakları doğru kullanan ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 6 megavatlık tesisin bütçeye sağlayacağı rahatlamaya dikkat çekti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, santralin teknik altyapısı ve işletme sistemini inceledi. Törene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, İrfan Karatutlu, Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici'nin yanı sıra Kuveyt heyeti, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.