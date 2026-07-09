Antalyaspor Kulübü'nün mali yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "30 bin koltuk" kampanyasına destek büyüyor. Antalyaspor Derneği ve Kulüp Başkanı Mustafa Ergün öncülüğünde, taraftar gruplarıyla yapılan istişareler sonucunda başlatılan projede önemli bir bağış daha gerçekleşti.

Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaya göre, Antalya merkezli DRD Mühendislik firması kampanyaya yüksek meblağlı bir katılım sağladı. Firma sahibi Çetin Durdu, tanesi 50 bin TL olarak belirlenen sembolik koltuklardan 20 adet satın alarak kulübe 1 milyon TL tutarında nakdi destek sundu.

KAMPANYANIN MATEMATİKSEL HEDEFİ NE KADAR?

Stadyumdaki 30 bin koltuğun tamamının 50 bin TL bedelle sembolik olarak satılmasını hedefleyen proje, kulüp için devasa bir bütçe oluşturmayı planlıyor. Tüm koltukların satılması durumunda kulübün kasasına toplam 1.5 milyar TL girmesi öngörülüyor. Çetin Durdu'nun son katkısıyla birlikte, kampanyanın ilk haftasında toplanan toplam miktar 11 milyon 700 bin TL'den 12 milyon 700 bin TL seviyesine yükselmiş oldu.

KULÜPTEN DESTEKÇİLERE NASIL BİR MESAJ GELDİ?

Kırmızı-beyazlı kulüp, sağlanan bu desteğin ardından resmi bir teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, "Antalyaspor'umuz için başlattığımız destek kampanyamıza 20 koltuk 1.000.000 TL ile katılarak kulübümüze katkılarını sunan Çetin Durdu ve firması DRD Mühendislik ailesine teşekkür ederiz. Hedef 30.000 Koltuk" ifadelerine yer verildi. Antalya ve Akdeniz bölgesindeki iş dünyası tarafından yakından takip edilen kampanyaya ilerleyen günlerde yeni katılımların beklendiği aktarıldı.