Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Antalyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü saat 21.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakada düdük çalacak isim Melih Aldemir olarak belirlendi.

YARDIMCI HAKEM KADROSU

Merkez Hakem Kurulu'nun yayımladığı atama listesinde, Melih Aldemir'in sahadaki yardımcıları da netleşti. Karşılaşmada Kadir Beyaz ve Mehmet Ali Vardar yardımcı hakem olarak görev alırken, mücadelenin dördüncü hakemliğini Birkan Altındaş üstlenecek. Sezonun ilk haftası olması nedeniyle takımlar için büyük önem taşıyan maçta, hakem heyetinin yönetimi spor kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

ATAMALAR NASIL BELİRLENİYOR?

TFF Merkez Hakem Kurulu, sezon boyunca haftalık hakem atamalarını belirlerken dijital atama sistemi ve performans kriterlerini temel alıyor. Yeni sezonun ilk haftasında görev alacak hakemler, sezon öncesi hazırlık kamplarındaki fiziksel test sonuçları ile geçmiş dönem performanslarına göre seçiliyor. Bu kapsamda Melih Aldemir ve ekibi, ligin açılış haftasında Antalya'daki mücadelede görevlendirilmiş oldu.