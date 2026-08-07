KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Iğdır'da Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya ve Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda önemli temaslarda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından gazeteciler, medya yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda Dim, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'e KGK'nın yayımladığı Küresel Medya dergisi ile Gazetecilik Meslek Birliği Yasa Taslağı önerisini sundu.

Bakan Gürlek'in yasa taslağını yakından inceleyerek sürecin takipçisi olacağını ifade ettiğini belirten Dim, sektör adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalıştay sonrası değerlendirmede bulunan Dim, gazetecilik mesleğinin geleceği açısından ortak bir yasal zeminin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Bakan Gürlek'in yaklaşımının sektör adına umut verici olduğunu söyledi.

'BAKANLIK OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIRIZ'

Çalıştayda gazetecilere hitap eden Adalet Bakanı Akın Gürlek de internet gazeteciliğinin güncel ihtiyaçlara uygun şekilde tek bir çatı altında toplanmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Gazetecilik alanında hazırlanmış bir yasa çalışması bulunması halinde bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması için destek vereceklerini ifade eden Gürlek, teknik ve mevzuat desteği konusunda da bakanlık olarak katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

EKİM AYINDA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Konuşmasında dijital medya ve dezenformasyonla mücadeleye de değinen Gürlek, Ekim ayında sosyal medyaya yönelik yeni yasal düzenlemelerin meclis gündemine geleceğini açıkladı. Sosyal medyada bilgi kirliliği, yalan haber ve özel hayatın ihlali gibi sorunlara karşı kapsamlı düzenlemeler yapılacağını belirten Gürlek, dijital medyanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

Iğdır’daki çalıştayda gazeteciliğin geleceği masaya yatırıldı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim çalıştay öncesinde yaptığı konuşmada gazeteciliğin geleceğine dair kaygılarını ve yasaya olan ihtiyacı anlattı. KGK Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan da panelde bir konuşma yaparak yeni NATO döneminde dijital medya bilgi savaşları konusunda bilgi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi