Antalya'nın Kaş ilçesinde, geniş bir bölgeyi kapsayan ve inşaat ile planlama süreçlerini durduran III. derece arkeolojik sit alanı kararı iptal edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, bölge halkı ve ilgili kurumların itirazlarını değerlendirerek kısıtlamaları kaldıran yeni bir karara imza attı.

Kaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iptal kararı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 11 Ağustos 2026 tarihli yazısıyla kuruma resmi olarak tebliğ edildi. Süreç, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22 Haziran 2026'da aldığı 22144 sayılı kararla başlamıştı. Bu kararla birlikte ilçe sınırları içindeki 85 bin 255 hektarlık alan ile 3 bin 849 hektarlık planlı alan koruma statüsüne alınmış, her ölçekteki imar uygulamaları askıya alınmıştı.

İTİRAZLAR YÜKSEK KURULDAN DÖNDÜ

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından bölgedeki yapılaşma faaliyetlerinin ve planlama süreçlerinin tamamen durması, yerel idareler ile vatandaşlar tarafından üst kurula taşındı. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, itirazları inceleyerek 29 Temmuz 2026 tarihli ve 4254 sayılı kararıyla bölge kurulunun aldığı sit alanı kararını bozdu. Böylece ilçedeki planlama süreçlerinin önündeki yasal engel tamamen kalkmış oldu.

KARAR BÖLGE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında inşaat ve altyapı çalışmaları, yasal olarak koruma kurullarının iznine ve müze uzmanlarının denetimine tabidir. Alınan bu son iptal kararı, Kaş genelinde durdurulan imar planı uygulamalarının ve ruhsatlandırma süreçlerinin standart işleyişine dönmesini sağlayacak. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte, bölgede bekleyen yapılaşma ve altyapı projelerinin yeniden yasal zeminde ilerlemesi öngörülüyor.