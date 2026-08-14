Fenerbahçe kulübü, beklenen ayrılığı resmiyete dökerek Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Sarı-lacivertli ekibin, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

MALİYET DETAYLARI BELLİ OLDU

Gerçekleşen transferin mali boyutlarına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Anlaşmanın 2 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro bonus karşılığında sağlandığı ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve mukavelede 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı son karşılaşma olan Sturm Graz maçının bitiş düdüğünün ardından tribünleri selamlayarak taraftarlara veda etmişti. Bu hareket, ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanacağının habercisi olarak kayıtlara geçmişti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Öte yandan, Fenerbahçe'deki kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. İrfan Can Eğribayat'ın başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne transfer olduğu duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertlilerdeki transfer hareketliliği sürmüş oldu.